اللواء باقري: سنشهد تطوير العلاقات مع الصين بصورة ملحوظة

وصرح اللواء باقري اليوم الخميس في حديث مع المراسلين في بكين بشان اجندات زيارته الحالية الى الصين: سنشهد تطورا ملحوظا في العلاقات الدفاعية والعسكرية بين الصين وايران بهدف تعزيز السلام والاستقرار والامن لشعبي البلدين.

واشار الى اجندات مباحثاته مع رئيس هيئة الاركان العامة ومساعد اللجنة العسكرية المركزية في الصين، وقال انه اتخذ القرار بان يتم دراسة قضايا متعددة بشان شتي جوانب الابحاث والانتاج والعمل المشترك خلال الاجتماع الذي ستعقده اللجنة الفنية والصناعية المشتركة بين البلدين قريبا.

واضاف ان للجنة العسكرية المشتركة بين ايران والصين ستعقد اجتماعا في طهران قريبا حيث سيتناول العديد من القضايا بما فيها القضايا التدريبية ومزيد من تبادل الاساتذة والطلبة ومشاركه مجموعة القطع البحرية الصينية في المناورة المشتركة بين ايران والصين وروسيا في مياه بحر عمان.

وتابع انه اتخذ القرار خلال هذه الزيارة بان ينقل الاساتذة الايرانيين الخبرات القيمة التي تمتلكها القوات المسلحة الايرانية في مجال القتال البحري للدفاع عن اجواء البلاد في الخليج الفارسي وبحر عمان ومكافحة الارهاب في سوريا والعراق للطلبة الصينيين كما قرر الجانبان ايضا بان يقدم الطرف الصيني خبراته القيمة في متناول يد الطلبة الايرانيين.

واشار الى زيارته لجامعة الدفاع العليا الصينية وقال ان استراتيجيات ومواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية بشان امن المناطق المختلفة والقضايا المتعلة بالعقيدة الدفاعية تم تبيينها لطلبة هذه الجامعة كما تم الاتفاق بان نعمل معا بشان نقل الخبرات وتبادل الاساتذة.

انتهی** 2018** 2344