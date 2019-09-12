١٢‏/٠٩‏/٢٠١٩ ٦:٥٠ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83473258
٠ Persons

سمات

ايران وقرغيزيا توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأمن والشرطة

ايران وقرغيزيا توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأمن والشرطة

طهران/ 12 أيلول/ سبتمبر/ ارنا - وقع وزير الداخلية الايراني عبدالرضا رحماني فضلي ونظيره القرغيزي جنش عالييف في ختام مباحثاتهما بالعاصمة القرغيزية بيشكك اليوم الخميس اتفاقية للتعاون الثنائي في مجال الامن والشرطة .

واعرب الجانبان عن استعدادهما الكامل خلال هذه المباحثات لتعزيز العلاقات في مجال ضمان الامن .

وجرى خلال اللقاء ايضا تناول تقرير كامل عن جهود البلدين لحماية الاستقرار ومكافحة تهريب المخدرات والتطرف .

الى جانب ذلك بحث وزيرا داخلية البلدين قضية مكافحة عصابات المجرمين الدوليين والمهربين وضمان الامن على الحدود .

وكان وزير الداخلية الايراني قد بدا ظهر اليوم الخميس زيارة للعاصمة القرغيزية ويتضمن برنامجه تفقد اجهزة مكافحة تهريب المخدرات ولقاء رئيس الوزراء القرغيزي محمد قالي عبدالقاضي اوف .

انتهى** 2344

تعليقك

You are replying to: .
1 + 17 =