ايران وقرغيزيا توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأمن والشرطة

واعرب الجانبان عن استعدادهما الكامل خلال هذه المباحثات لتعزيز العلاقات في مجال ضمان الامن .
وجرى خلال اللقاء ايضا تناول تقرير كامل عن جهود البلدين لحماية الاستقرار ومكافحة تهريب المخدرات والتطرف .
الى جانب ذلك بحث وزيرا داخلية البلدين قضية مكافحة عصابات المجرمين الدوليين والمهربين وضمان الامن على الحدود .
وكان وزير الداخلية الايراني قد بدا ظهر اليوم الخميس زيارة للعاصمة القرغيزية ويتضمن برنامجه تفقد اجهزة مكافحة تهريب المخدرات ولقاء رئيس الوزراء القرغيزي محمد قالي عبدالقاضي اوف .
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