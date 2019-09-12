ايران وقرغيزيا توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأمن والشرطة

طهران/ 12 ايلول/ سبتمبر/ ارنا – أعتبر رئيس أوغندا، خلال لقائه السفير الإيراني، الإجراءات الأمريكية أحادية الجانب، وسياسات العقوبات والضغط الاقتصادي ضد الدول المستقلة، بما في ذلك إيران، غير مقبولة، وأكد على ضرورة التعاون الجماعي لتعزيز تعددية الأطراف.