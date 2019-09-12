رئيس الاركان الايرانية يلتقي القائد العسكري لمنطقة شنغهاي

وفي اللقاء رحب القائد العسكري لمنطقة شنغهاي بزيارة رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية والوفد المرافق له الى هذه المنطقة واعرب عن امله بان تعود بنتائج جيدة للجانبين.

وقدم المسؤول العسكري الصيني عرضا لمسيرة التقدم في منطقة شنغهاي وآفاقها المستقبلية واشار الى علاقات الصداقة العريقة بين البلدين وقال، ان علاقات الصداقة بين ايران والصين عريقة في التاريخ ولن تنفصم.

من جانبه اعرب رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية عن سروه لزيارته الى الصين واللقاء مع كبار المسؤولين فيها.

واكد اللواء باقري ضرورة تطوير وترسيخ اواصر الصداقة بين الشعبين والتصدي لنهج الاحادية المتطرفة للنظام الاميركي ناكث العهود.

وفي ختام اللقاء شارك رئيس الاركان الايرانية والوفد المرافق له في مادبة عشاء اقامها على شرفهم القائد العسكري لمنطقة شنغهاي.

انتهى ** 2342