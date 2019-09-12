قائد الحرس الثوري: الصمود امام الحظر الاقتصادي هو بمثابة التحرك والتقدم

وفي تصريح ادلى به للصحفيين الخميس خلال زيارته التفقدية لسد "نرماب تشهل تشاي" قيد التنفيذ في مدينة منودشت شرق محافظة كلستان شمال ايران، قال اللواء سلامي ان بلادنا اليوم تخوض حربا اقتصادية ويتوجب علينا في هذه الحرب ان نبني بلادنا ونعزز قدراتنا.

واكد بانه علينا العمل عبر بذل المزيد من الجهد لخفض تداعيات الحظر على الشعب واضاف، ان الحرس الثوري وفي ظل توجيهات قائد الثورة الاسلامية يعزز قدراته في المجال الدفاعي يوما وبعد يوم الى جانب بناء واكمال البنية التحتية وكذلك تنفيذ المشاريع التنموية لازالة الفقر والحرمان.

واكد بانه علينا تحقيق التقدم وبناء البلاد من اجل الاستغناء عن الاجانب تماما واضاف، نحن الان في غنى عنهم ايضا ولكن علينا الاسراع في العمل ومضاعفة الجهود.

واوضح العميد سلامي بان مقر "خاتم الانبياء (ص)" للبناء والاعمار قد انجز لغاية الان 50 بالمائة من السدود اللازمة لتخزين 50 مليار متر مكعب من مياه البلاد وان البقية مدرجة في جدول الاعمال.