وزير الطاقة الايراني: الانضمام للاتحاد الاوراسي يوفر فرصة اقتصادية كبرى للبلاد

وقال اردكانيان في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" الخميس على هامش زيارته الى مدينة يزد (وسط)، ان الانضمام الى الاتحاد الاقتصادي الاوراسي يعد فرصة قيمة للبلاد حيث يمكن من خلاله الدخول الى سوق بنحو 200 مليون نسمة لغرض بيع السلع وازدهار الانتاج والصادرات.

واضاف، انه في هذه السوق الاقتصادية الكبرى ستكون هنالك 850 سلعة بين ايران والدول الاعضاء في الاتحاد الاقتصادي الاوراسي مشمولة بالاعفاءات او التخفيضات في الرسوم الجمركية.

واشار الى ان محافظة يزد تحظى بطاقات اقتصادية جيدة للصادرات وبامكانها ان تستفيد من هذه الفرصة في سياق التنمية وتوفير فرص العمل.

يذكر ان اتفاقية التجارة الحرة بين ايران والاتحاد الاقتصادي الاوراسي والتي دخلت حيز التنفيذ بعد مصادقة البرلمان الايراني عليها، تعد خطوة مهمة في مجال التجارة الخارجية الايرانية وتطوير التبادل الاقتصادي والتجاري مع الدول الجارة الشمالية.

وفي اطار التجارة الحرة بين ايران والاتحاد ستكون الرسوم التفضيلية صفرا لسلع الصادرات الايرانية الى روسيا وكازاخستان وبيلاروسيا وارمينيا وقرغيزيا.

وبناء على الاتفاق بين الجانبين ستنضم ايران رسميا الى الاتحاد بعد نحو شهر ونصف وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ.

ويبلغ حجم التبادل التجاري لدول الاتحاد نحو 753 مليار دولار بسوق نفوسها 300 مليون نسمة ما من شانه ان يحدث تحولا في العلاقات الاقتصادية للجمهورية الاسلامية.

كما ان الاتفاقية تحظى باهمية خاصة لايران وروسيا لتطوير العلاقات الاقتصادية بينهما في ظل الحظر المفروض عليهما والذي خلق قيودا لانشطتهما الاقتصادية.

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