آية الله خاتمي: الاعداء يسعون لتيئيس الشعب عبر الاجواء الافتراضية والقنوات الفضائية

وفي تصريح ادلى به الخميس في مدينة كاشان وسط ايران قال آية الله خاتمي، ان اعداء الجمهورية الاسلامية الايرانية يسعون عبر الاجواء الافتراضية والقنوات الفضائية لتيئيس وتثبيط عزائم الشعب الايراني واحباط دوافعه ومتابعته للاهداف الرسالية للثورة.

واضاف، انه ورغم الدعاية الاعلامية المعادية الواسعة في الاجواء الافتراضية فان الناشئة والشباب الذين هم في طليعة المستهدَفين من قبل وسائل الاعلام المعادية هذه، قد قالوا في مراسم عاشوراء العزاء الحسيني "لا" للاعداء وهذا هو عنصر الامل الذي ينوه قائد الثورة الاسلامية له دوما.

واكد بانه ورغم بعض المشاكل والمصاعب المعيشية الحاصلة ولكن ينبغي النظر ايضا الى عظمة وشموخ الجمهورية الاسلامية واستتباب الامن فيها في هذه المنطقة الملتهبة، علما بان تلك المشاكل والمصاعب هي ضريبة مواصلة طريق الثورة وعدم رضوخ الشعب الايراني للهيمنة.

انتهى ** 2342