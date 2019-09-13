بطولة آسيا بكرة الطائرة تنطلق اليوم بطهران

ويخوض المنتخب الوطني الايراني منافسات المرحلة الاولى في اطار المجموعة الاولى الى جانب قطر واستراليا وسريلانكا.

واختار مدرب المنتخب ايغور كولاكوفيتش التشكيلة التي تضم 14 لاعبا لخوض المباريات وهم: سعید معروف، سید محمد موسوي، امیر غفور، میلاد عبادي بور، بوریا فیاضي، فرهاد قائمي، علي شفیعي، علیي اصغر مجرد، مسعود غلامي، جواد کریمي، امیر حسین اسفندیار، بوریا یلي، محمد رضا حضرت‌ بور، محمد رضا مؤذن.

وتاتي اهمية هذه الدورة من بطولة آسيا بكرة الطائرة اكثر من سابقاتها نظرا لان المنتخبات الثمانية الاولى يمكنها المشاركة في منافسات التاهل الى اولمبياد طوكيو 2020 .

وتم تقسيم المنتخبات على 4 مجموعات وهي كالتالي:

المجموعة الاولى: ایران، استرالیا، قطر، سريلانکا

المجموعة الثانية: اليابان، هونغ كونغ، تایلندا، تايوان

المجموعة الثالثة: كازاخستان، الصين، عمان، الهند

المجموعة الرابعة: كوريا الجنوبية، اندونيسيا، باكستان، الكويت

وستخوض ايران اولى مبارياتها مساء اليوم الجمعة امام سريلانكا وغدا السبت امام قطر وبعد غد الاحد امام استراليا.

يذكر ان المنتخبات الثمانية الاولى في البطولة ستخوض في الصين خلال الفترة (7-12 كانون الثاني/يناير 2020) منافسات التاهل الى اولمبياد طوكيو 2020 .

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