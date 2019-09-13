الصحة العالمية: نقص التمويل يهدد حياة ملايين الأطفال باليمن

حذرت منظمة الصحة العالمية امس الخميس، من أن نقص التمويل يهدد حياة ملايين الأطفال في اليمن.

وقالت المنظمة في تغريدة نشرتها عبر حساب مكتبها في اليمن على تويتر، إن نقص التمويل يعيقها عن تقديم الدعم المنقذ للحياة.

وشددت على ضرورة الوفاء بالتعهدات لإنقاذ الأرواح في اليمن.

وسبق أن شكت وكالات الأمم المتحدة العاملة في اليمن، من نقص التمويل المادي لتنفيذ العديد من المساعدات الإنسانية والصحية في البلاد.

ويعاني القطاع الصحي في اليمن تدهورا حادا جراء الصراع المتفاقم، الذي أدى إلى تفشي أوبئة وأمراض، وإغلاق عدد كبير من المرافق الصحية.

وأدى القتال المشتعل باليمن في 30 جبهة، إلى مقتل 70 ألف شخص منذ بداية 2016، بحسب تقديرات أممية في 17 يونيو/ حزيران 2019.

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