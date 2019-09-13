معرض دمشق الدولي للكتاب ينطلق بمشاركة إيرانية

وأفاد قسم العلاقات العامة لمؤسسة المعارض الثقافية الإيرانية اليوم الجمعة، ان هذه المؤسسة شاركت في المعرض بـ350 كتابا في مجال أدب الدفاع المقدس، والثورة الإسلامية، والدين، والأدب المعاصر، والأطفال والناشئة، والدراسات الإيرانية، والفن، وتعليم اللغة الفارسية، والكتب المختارة والحائزة على جوائز في العام الماضي.

ويعد التعريف بمعرض طهران الدولي للكتاب في إطار مجموعة من الكتيبات، ودعوة الناشرين للمشاركة في الدورة الثالثة والثلاثين لمعرض طهران الدولي للكتاب، والتعريف بمشروع "غرنت" (منحة لتسهيل تسويق الكتب الإيرانية)، وتقديم كتيب "نظرة عامة على صناعة النشر في إيران" باللغة الإنكليزية، الذي يشتمل على التعريف بالمراكز الإعلامية الدولية المعنية بالكتب، والتعريف بالنقابات الأدبية ودور ووكالات النشر، من الفعاليات الجانبية لمؤسسة المعارض الثقافية الإيرانية في معرض دمشق الدولي للكتاب.

وتقام الدورة الواحدة والثلاثين لمعرض دمشق الدولي للكتاب في الفترة من 12 أيلول/سبتمبر حتى 22 من الشهر نفسه.

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