أسواق دول الجوار مفتوحة أمام الخبز الايراني

وفي مراسم افتتاح المعرض الإيراني الدولي الثاني عشر لصناعة الدقيق والخبز المقام حاليا بمقر المعارض الدولية في طهران قال حسين زاده اليوم الجمعة، ان معرض الدقيق والخبز بامكانه ان يلعب دورا هاما في تعزيز الثقافة وتعديل نمط انتاج واستهلاك الحبوب والدقيق والخبز والنهوض بمستوى الفعاليات التجارية والاستثمارات في مجال صناعة الدقيق والخبز.

واضاف انه تعمل حاليا 160 وحدة لانتاج الخبز الصناعي في البلاد وتعرض 95 شركة محلية وأجنبية آخر انجازاتها في مجال صناعة الدقيق والخبز في إطار المعرض الذي تبلغ مساحته 8 الاف متر مربع.

وبدأ اعماله اليوم الجمعة 13 أيلول/سبتمبر المعرض الإيراني الدولي لصناعة الدقيق والخبز ويستمر حتي 16 من الشهر نفسه.

انتهى**1453/أ م د