الثورة الإسلامية سطرت ملاحم خالدة تأسيا بنهج عاشوراء

وأضاف، ان عاشوراء منظومة عقائدية شاملة وتيار سياسي وإجتماعي عظيم بجميع أبعاده يروي ضمأ البشرية من معينه الصافي و يلهم الأمة الإسلامية على مر التاريخ من قيمه المعنوية السامية من العرفان والبصيرة والشجاعة.

وتابع: ان مدرسة عاشوراء حولت ثقافة مجتمعات اليوم الى ثقافة ثورية ومقاومة.

واردف في السياق ذاته: لولا مدرسة عاشوراء لما تبلورت الثورة الاسلامية، لما اجتزنا بقوة المنعطف الصعب للدفاع المقدس لما كانت سوريا منتصرة، والعراق قوياً، ولبنان مقاوماً، والبحرين صامداً وصبوراً.

وتابع، لولا مدرسة عاشوراء لما تمكن اليمن البطل من الصمود لمدة خمسة اعوام امام الحصار المفروض عليه من قبل جميع دول الاستكبار العالمي.

إنتهى**أ م د

