روحاني يزور تركيا الأحد القادم

وأعلن اليوم الجمعة، مساعد رئيس مكتب رئاسة الجمهورية لشؤون العلاقات والاعلام "برويز اسماعيلي"، ان الرئيس روحاني يزور العاصمة التركية أنقرة للمشاركة في القمة الخامسة بين قادة ايران وروسيا وتركيا والتي ستعقد يوم الاثنين 16 سبتمبر استمرارا للمشاورات بين الدول الثلاث الضامنة لعملية آستانا لتسوية الأزمة السورية.
وأضاف انه فضلا لمباحثات آستانا، سيبحث رؤساء هذه الدول استمرار وتعزيز التعاون الثلاثي في مختلف المجالات الاقتصادية وكذلك العلاقات الاقليمية.
ويرافق روحاني خلال الزيارة وفد سياسي وإقتصادي رفيع المستوى.
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طهران/13 أيلول/سبتمبر/إرنا- يجري الرئيس الإيراني حسن روحاني، يوم الأحد 15 سبتمبر زيارة إلى العاصمة التركية أنقرة بهدف المشاركة في القمة الإيرانية-التركية- الروسية.
وأعلن اليوم الجمعة، مساعد رئيس مكتب رئاسة الجمهورية لشؤون العلاقات والاعلام "برويز اسماعيلي"، ان الرئيس روحاني يزور العاصمة التركية أنقرة للمشاركة في القمة الخامسة بين قادة ايران وروسيا وتركيا والتي ستعقد يوم الاثنين 16 سبتمبر استمرارا للمشاورات بين الدول الثلاث الضامنة لعملية آستانا لتسوية الأزمة السورية.
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