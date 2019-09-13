مسؤول تجاري يؤكد حرص الشركات التركية على تعزيز الإستثمارات في إيران

وتابع، ان حوالي 100 شركة تركية كبرى ومتوسطة قامت باستثمارات جيدة نسبيا في مختلف أنحاء البلاد خاصة في منطقتي آذربايجان وأرس المحاذيتين لتركيا؛ مبينا ان معظم الاستثمارات التركية كانت في قطاع الصناعة والإنتاج.
وأضاف كامي، ان الشركات الإيرانية من الجهة الأخرى لديها فعاليات جيدة وحضور متنامي في مختلف القطاعات الخدمية والتجارية التركية.
وفي سياق متصل، أعلن وكيل وزير الصناعة والتعدين والتجارة مؤخرا، ان الوزارة ترحب باستثمارات الشركات التركية في إيران، كما تدعم استثمارات الشركات الإيرانية لا سيما الشركات القائمة على المعرفة في تركيا.
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طهران/13 أيلول/سبتمبر/إرنا- أكد رئيس الغرفة التجارية الإيرانية-التركية المشتركة "رضا كامي"، ان الشركات التركية تبدي رغبة أكبر مقارنة بالشركات الأجنبية الأخرى لتنفيذ الإستثمارات في إيران؛ مضيفا ان المستثمرين الأتراك سجلوا حضورا واسعا في المحافظات الإيرانية المتاخمة لتركيا خلال العقد الأخير.
وتابع، ان حوالي 100 شركة تركية كبرى ومتوسطة قامت باستثمارات جيدة نسبيا في مختلف أنحاء البلاد خاصة في منطقتي آذربايجان وأرس المحاذيتين لتركيا؛ مبينا ان معظم الاستثمارات التركية كانت في قطاع الصناعة والإنتاج.
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