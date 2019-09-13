بيع مباني المراكز الثقافية الايرانية في كندا يتعارض مع القوانين الدولية 

واستنكر عباس موسوي تنفيذ قرار محكمة كندية ببيع مباني مراكز ثقافية ايرانية في كندا، ووصفه بأنه إجراء غير قانوني ويتعارض بشكل سافر مع الحقوق الدولية، مطالبا بإعادة هذه العقارات فورا.

ولفت موسوي الى ان حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية لا تتماشى مع اي حكومة بشأن صيانة حقوق رعاياها، وطالب بإعادة هذه العقارات على وجه السرعة.

وحذر المتحدث الايراني أنه في حال عدم إلغاء هذا القرار غير القانوني، والتعويض عن الخسائر الناجمة، فإن الجمهورية الاسلامية الايرانية ستبادر ووفقا للمعايير الدولية الى استيفاء حقوقها مباشرة، وفي هذه الحال ستقع مسؤولية جميع تبعات ذلك على الحكومة الكندية.

إنتهى**أ م د

