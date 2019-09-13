بوتين يجري لقائين منفصلين مع روحاني وأردوغان 

وأفادت وكالة سبوتنيك الروسية، ان بيسكوف أضاف في تصريح للصحفيين اليوم الجمعة، أنه "من المقرر عقد لقاء ثلاثي حول سوريا، يوم الاثنين، مع ضامني عملية آستانا للتسوية بسوريا".
وأضاف، ان هذا اللقاء سيكون في أنقرة، وطبعا ستكون لقاءات ثنائية أيضا للرئيس الروسي مع أردوغان وروحاني.
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موسكو/13 أيلول/سبتمبر/إرنا- أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "دميتري بيسكوف"، أن الرئيس الروسي يعقد اجتماعين منفصلين مع الرئيسين الإيراني والتركي في إطار القمة الثلاثية حول سوريا.
وأفادت وكالة سبوتنيك الروسية، ان بيسكوف أضاف في تصريح للصحفيين اليوم الجمعة، أنه "من المقرر عقد لقاء ثلاثي حول سوريا، يوم الاثنين، مع ضامني عملية آستانا للتسوية بسوريا".
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