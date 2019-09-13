عشرات المصابين اثر قمع الاحتلال للمشاركين في الجمعة 74 على حدود غزة

وأطلق جنود الاحتلال الصهيوني النار على المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار في الجمعة الرابعة والسبعين بعنوان "فلنشطب أوسلو من تاريخنا".

وقالت وزارة الصحة في غزة ان 32 فلسطيني اصيبوا بجراح مختلفة برصاص الاحتلال الاسرائيلي مؤكدة ان من ثلاثة من المصابين اصيبوا بجراح خطيرة.

ووصل الاف الفلسطينيين الى خمسة نقاط على طول الحدود الشرقية تلبية لدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار.

ورفع المشاركون شعارات منددة باتفاق أوسلو ومؤكدة على استمرار المقاومة حتى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس

من جهته دعت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة في فعاليات الجمعة القادمة رقم 75 تحت عنوان" جمعة مخيمات لبنان" و ذلك في ذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا ضد اللاجئين الاحرار.

وأكد اسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس في كلمته عن الهيئة في مؤتمر صحفي في ختام الجمعة الرابعة والسبعين على حدود غزة على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة المحاصر رغم كل المعوقات والمطبات الصناعية والعراقيل التي يحاول البعض وضعها في طريقها.

وادان رضوان في كلمة الهيئة ادراج بعض القيادات الوطنية والاسلامية كالاخوة القادة " د محمد الهندي المجاهد مروان عيسى والمجاهد بهاء ابو العطا "على قائمة الارهاب والعقوبات الامريكية محملين الادارة الامريكية تداعيات هذا القرار اللعين .

أكد على ضرورة شطب اوسلو من تاريخ الشعب الفلسطيني والبدء بخطوات وطنية جادة لإعادة الاعتبار للمشروع الوطني على قاعدة الكفاح بكل أشكاله و لا سيما الكفاح المسلح والتمسك بحقنا في العودة الى فلسطين وسحب الاعتراف بهذا العدو -والبدء الفوري باستعاد الوحدة الوطنية كرافعة للتحرير والعودة وعقد جلسة طارئة للأمناء العامون للفصائل لبحث سبل مواجهة تداعيات المرحلة السابقة والاتفاق على استراتيجية وطنية لمواجهة المشروع الصهيوني لحماية الضفة من الضم والقدس والحرم الابراهيمي من التهويد

ودعا قادة الدول العربية والاسلامية الى انهاء الحصار الظالم ووقف معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر.

وحذر رضوان الاحتلال من الاستمرار في قتل المتظاهرين السلميين المشاركين في مسيرات العودة وقال ندعو كل الاطراف للضغط عليه لوقف هذا الاستهداف.

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