ظريف: أميركا ليست بحاجة لعدو طالما لها صديقا كنتانياهو

ونشر ظريف في تغريدته، هذه التقارير وتابع مخاطبا الرئيس الأميركي: "ضربة أخرى من فريق "ب" يا سيد ترامب!".

وأضاف: ان الولايات المتحدة لا حاجة لها بعدو طالما صديقها المقرب عضوا في فريق "ب" الذي يستنزف جيوبها ويستحوذ على سياستها الخارجية وكذلك يتجسس على رئيسها!

وأفاد موقع "بوليتيكو" الأربعاء، بأن الحكومة الأمريكية خلصت إلى أن الكيان الإسرائيلي يقف وراء نشر أجهزة خاصة بالتجسس على الهواتف النقالة في محيط البيت الأبيض ومواقع حساسة أخرى في واشنطن.

ونقل الموقع الأمريكي، أن هذه الأجهزة المعروفة بـ StingRay ، تعمل على تحديد مكان تواجد الهاتف وهوية صاحبه، كما بإمكانها أيضا التنصت على الاتصالات والمعلومات داخل الهاتف.

وأكد مسؤول استخباراتي آخر للموقع أن الإسرائيليين يستخدمون أساليب في غاية القسوة بغية جمع معلومات استخباراتية، ويفعلون كل ما بوسعهم لتحقيق ما يعتقدون أنه يخدم مصالح أمن الكيان الصهيوني.

إنتهى**أ م د

