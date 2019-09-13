١٣‏/٠٩‏/٢٠١٩ ١٠:١٨ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83473960
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وزير الداخلية الايراني: اميركا غير جديرة بالثقة والامن في المنطقة رهن بالعلاقات الجيدة بين دولها

وزير الداخلية الايراني: اميركا غير جديرة بالثقة والامن في المنطقة رهن بالعلاقات الجيدة بين دولها

طهران / 13 ايلول / سبتمبر /ارنا- اعتبر وزير الداخلية الايراني عبدالرضا رحماني فضلي، اميركا بانها غير جديرة بالثقة، مؤكدا بان الامن والسلام في المنطقة رهن بالعلاقات الجيدة بين دولها.

وخلال لقائه رئيس وزراء قرغيزيا محمد قلي ابوالقاضي اوف في بيشكك اليوم الجمعة، اشار رحماني فضلي الى لقائه وزير الداخلية القرغيزي وتوقيع اتفاقية للتعاون بين البلدين في مجال الامن والشرطة، داعيا للمزيد من التعاون في هذا المجال.

واعلن وزير الداخلية الايراني استعداد البلاد لنقل خبراتها في مجالات الشرطة ومكافحة المخدرات والتدريب وكذلك تبادل المعلومات.

واشار رحماني فضلي الى ان التطرف والارهاب والعنف في المنطقة مدعوم من قبل اميركا والكيان الصهيوني وبعض الدول وقال، ان هذه الدول تزودهم (الارهابيين) بالمال والسلاح والمعلومات، وبطبيعة الحال فان اميركا والكيان الصهيوني يسعيان وراء مصالحهما ولا يعملان شيئا للمنطقة.

يتبع ** 2342

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