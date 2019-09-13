ايران تستهل مشوارها في بطولة آسيا بكرة الطائرة بفوز سهل على سريلانكا

وفي هذه المباراة التي جرت في الصالة المغلقة بمجمع "آزادي" الرياضي بطهران لم يجد المنتخب الوطني الايراني صعوبة في التغلب على نظيره السريلانكي واتاح الفرصة للاعبيه الاحتياط خوض اللقاء.

وانتهت اشواط المباراة بنتائج: 25-15، 25-17، 25-23.

وكانت نتائج سائر المباريات التي جرت في اليوم الاول للبطولة كالتالي:

استرالیا - قطر 3-2

اليابان-هونغ كونغ 3-0

تايوان -تایلند 3-1

الصين -عمان 3-1

الهند -كازاخستان 3-2

اندونيسيا -الكويت 3-1

كوريا الجنوبية -باكستان 3-0

وتم تقسيم المنتخبات المشاركة على 4 مجموعات وهي كالتالي:

المجموعة الاولى: ایران، استرالیا، قطر، سريلانکا

المجموعة الثانية: اليابان، هونغ كونغ، تایلندا، تايوان

المجموعة الثالثة: كازاخستان، الصين، عمان، الهند

المجموعة الرابعة: كوريا الجنوبية، اندونيسيا، باكستان، الكويت

وستخوض ايران مباراتها الثانية غدا السبت امام قطر والثالثة بعد غد الاحد امام استراليا.

يذكر ان المنتخبات الثمانية الاولى في البطولة ستخوض في الصين خلال الفترة (7-12 كانون الثاني/يناير 2020) منافسات التاهل الى اولمبياد طوكيو 2020 حيث يتاهل الاول فيها الى الاولمبياد.

انتهى ** 2342