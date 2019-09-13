امين عام حركة بابليون يؤكد على التخندق مع جبهة الحق لنصرة قائد الثورة ضد الصهاينة

وكتب الكلداني وهو احد قادة الحشد الشعبي في تغريدة له باللغتين الفارسية والعربية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في استذكار واستحضار مشاهد كربلاء كان وهب النصراني قد ناصر الحسين في مسيره لكربلاء فما يخيفنا ان نتخندق مع الحق ضد الباطل لنصرة ابن الحسين ضد الصهاينة".

جدير ذكره ان امين عام ​حزب الله​ ​السيد حسن نصرالله​ قد قال في كلمته مساء الاثنين الماضي خلال احياء الليلة العاشرة من ليالي عاشوراء: نحن نخوض معركة كبرى ومخيمنا تحاول اميركا واسرائيل ان تحاصره.

واضاف امين عام حزب الله: ان قائد مخيمنا اليوم هو الإمام الخامنئي ومركزه الجمهورية الإسلامية الايرانية وتحاول أميركا أن تحاصره.

وتابع السيد نصرالله: ان الليلة وغدا سنقول لترامب ونتنياهو نحن قوم لا يمس بارادتنا لا حصار ولا عقوبات ولا فقر ولا جوع.

وقال : نحن سنقول للإمام الخامنئي في وجه اميركا واسرائيل ما تركناك يا ابن الحسين (ع).

انتهى ** 2342