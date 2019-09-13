دبلوماسي فرنسي سابق: لا يوجد اي اساس قانوني يمنع ايران من تخصيب اليورانيوم

وكتب ارود في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الجمعة: لا يوجد اي اساس قانوني لمنع تخصيب اليورانيوم في ايران بصورة دائمة.

واضاف: على اي حال، فإن اي حكومة في ايران، مهما كانت رؤيتها السياسية، لن تقبل بهكذا قيود على السيادة الوطنية للبلاد.

وقال الدبلوماسي الفرنسي السابق في الوقت ذاته: لا بد ان يخضع التخصيب للمراقبة كي يبقى في إطار معاهدة حظر الانتشار النووي "ان بي تي".

يذكر ان الادارة الاميركية تطالب بتخلي ايران عن اي نشاط لتخصيب اليورانيوم، في الوقت الذي يعد هذا الامر حقا من حقوقها الطبيعية في إطار معاهدة "ان بي تي" وليس قابلا للتفاوض.

انتهى ** 2342