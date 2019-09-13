مسؤول روسي: ايران وروسيا تبحثان عن بديل لنظام "سويفت"

وقال اوشاكوف في تصريح صحفي الجمعة إن البحث خلال لقاء الرئيسين روحاني وبوتين، على هامش القمة الثلاثية في انقرة حول مسيرة آستانا للسلام في سوريا، سيتناول "تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، بما في ذلك مشروع بناء (الوحدة الثانية من) محطة بوشهر للطاقة الذرية، والتدابير المتخذة لتوسيع المعاملات المباشرة بين روسيا وإيران باستخدام العملتين الوطنيتين، والتفاعل بين النظام المصرفي الروسي للتراسل المالي ونظيره الإيراني "سيبام" بديلاً عن نظام "سويفت" العالمي".

وحول الاتفاق النووي الايراني اكد بان الهدف الاساس الان هو الحفاظ على هذا الاتفاق وان لروسيا اتصالات مع جميع الاطراف الاخرى ومنها ايران، موضحا بانه كانت لروسيا في الفترة الاخيرة مشاورات نشطة مع فرنسا وان الاجراءات مستمرة في هذا المجال، مؤكدا التزام روسيا بهذا الاتفاق الدولي وبذل الجهود لتنفيذه من قبل الجميع.

وفي جانب اخر من تصريحه اشار الى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين ايران وروسيا الى 1.7 مليار دولار اي بزيادة نسبتها 2 بالمائة في العام الماضي وبلوغها 1.1 مليار دولار خلال النصف الاول من العام الجاري اي بزيادة 17 بالمائة واضاف، ان الشركات الروسية البارزة ومنها غازبروم وروس نفط ولوك اويل وزاروبج نفط وتات نفط ، تدرس امكانية الاستثمار في الحقول الكبرى في ايران.

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