جبل طارق: ايران لم تنقض تعهداتها بشأن ناقلة النفط

وقال بيكاردو ان الصور تشير الى افراغ الناقلة حمولتها في سوريا وهذا لا يعني ان ايران نقضت تعهداتها .

واضاف رئيس حكومة جبل طارق في تصريح صحفي ردا على احد وزرائه الذي قال ان الناقلة نقضت تعهداتها : نحن لم نأخذ من ايران تعهدا بعدم ذهاب الناقلة الى سوريا ولكننا اخذنا تعهدا بعدم تسليم النفط الى مؤسسة تخضع للحظر الاوروبي.

وكان السفير الايراني لدي لندن " حميد بعيدي نجاد " قد اعلن ان حمولة الناقلة قد تم بيعها في البحر الى شركة خاصة ، مؤكدا ان مالكها هو من يعين مكان تفريغها مبينا ان من حق ايران ان تبيع نفطها لمن تشاء .

وكانت وسائل الاعلام الاجنبية قد زعمت بان ايران تعهدت للمحكمة العليا في جبل طارق عند الافراج عن الناقلة "آدريان دريا" بعدم تسليم حمولة الناقلة التي تبلغ مليوني برميل من النفط الخام الى سوريا.

وفي الرابع من يوليو /تموز احتجزت قوات خاصة بريطانية الناقلة التي كانت تحمل اسم "غريس 1" للاشتباه في أنها كانت في طريقها إلى سوريا وانها تنتهك حظر الاتحاد الأوروبي، حيث اعتبرت الجمهورية الاسلامية هذه العملية بانها قرصنة بحرية ، وطالبت بالافراج الفوري عنها، وبعد قرابة 6 اسابيع قررت المحكمة العليا في جبل طارق الافراج عن الناقلة متجاهلة طلب واشنطن باحتجاز الناقلة.

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