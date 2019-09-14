١٤‏/٠٩‏/٢٠١٩ ١١:٠٠ ص
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83474336
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جهانغيري: التنمية العلمية والبشرية من اولويات البلاد

جهانغيري: التنمية العلمية والبشرية من اولويات البلاد

طهران / 14 ايلول / سبتمبر / ارنا – قال نائب رئيس الجمهورية "اسحاق جهانغيري" ان التنمية العلمية والبشرية هي من اولويات البلاد.

واضاف جهانغيري اليوم السبت خلال مراسم توديع وتسمية وزير التربية والتعليم ان اهم مهام وزارة التربية والتعليم هي التنمية العلمية والاجتماعية في البلاد مؤكدا على ضرورة الاستثمار في هذا القطاع.

يتبع...

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