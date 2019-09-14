افلام ایرانية ضمن افضل مائة فيلم عالمي خلال العقدين الاخيرين

قامت صحيفة الغاردين البريطانية بتحليل افضل الاثار الثقافية في مختلف المجالات ومنها الموسيقى والسينما منذ العام 2000 ولغاية نهاية العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين حيث تم انتخاب افضل مائة فيلم سينمائي خلال هذه الفترة .

واحتل الفيلم الايراني "10" (عشرة) للمخرج عباس كيارستمي انتاج عام 2002 المرتبه السادسة والسبعين والفيلم "انفصال نادر وسيمين" للمخرج اصغر فرهادي انتاج 2011 والفائز بجائزة الاوسكار على المرتبة السادسة والثلاثين.

وقال الناقد السينمائي "بيتر برادشو" حول الفليم "10" انه من افضل افلام عام 2002 الذي يتناول حياة وافكار النساء الايرانيات حيث يتم تصوير امرأة تقود سيارتها وقصئ حیاتها، مبينا ان المخرج كيارستمي اثبت انه من اساتذة السينما في القرن الحادي والعشرين .

وفيما يتعلق بالفیلم "انفصال نادر وسيمين" للمخرج اصغر فرهادي الفائز بالاوسكار قال برادشو انها دراما شيقة ومملوءة بالاحداث التي استطاع المخرج من خلالها تصوير المواجهات التي تخطت الجنس البشري والمستوى الاجتماعي لها.

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