دعوة رئيس الشؤون الدينية التركي لحضور مؤتمر الوحدة حول فلسطين

واستقبل رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش، الجمعة، الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية آية الله الشيخ محسن الأراكي، والوفد المرافق له في العاصمة أنقرة للمشاركه في مؤتمر "الوحدة الإسلامية؛ مستقبل العالم الإسلامي وفلسطين" بانقرة .

وشدد أرباش، على ضرورة أن يكون المسلمون أكثر حساسية في مواجهة الفظائع التي ترتكبها القوات الإسرائيلية في القدس.

وأضاف أن "فلسطين قضية الأمة الإسلامية بأسرها، وأن لها مكانة خاصة في قلوبنا".

ورحب رئيس الشؤون الدينية التركي بمؤتمر الوحدة، حول فلسطين، الذي سينعقد في العاصمة الإيرانية طهران.

وتستضيف العاصمة التركية أنقرة اليوم السبت وغدا الأحد، 14 و 15 سبتمبر الجاري، مؤتمر "الوحدة الإسلامية؛ مستقبل العالم الإسلامي وفلسطين" بمشاركة الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب وحشد من علماء العالم الإسلامي.



و أن من المحاور الرئيسية لهذا المؤتمر "القدس" باعتبارها القضية الرئيسية للعالم الإسلامي وتأثير القضية الفلسطينية على العالم الإسلامي ومسؤولية الامة الإسلامية تجاه هذه القضية، بالإضافة إلى الاتحاد بين المسلمين والذي يعتبر السبيل الوحيد لتحقيق الوحدة الإسلامية.

وجدير بالذكر أن هذا المؤتمر سيقام بجهود من المركز التركي لأبحاث الاتحاد الإسلامي.

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