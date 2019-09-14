بدء أعمال مؤتمر "الوحدة الإسلامية؛ مستقبل العالم الإسلامي وفلسطين" في آنقره

ويحضر المؤتمر الذي يقام بجهود من المركز التركي لأبحاث الاتحاد الإسلامي التابع لحزب سعادت التركي، أكثر من 70 ضيفا اجنبيا.

و أن من المحاور الرئيسية لهذا المؤتمر "القدس" باعتبارها القضية الرئيسية للعالم الإسلامي وتأثير القضية الفلسطينية على العالم الإسلامي ومسؤولية الامة الإسلامية تجاه هذه القضية، بالإضافة إلى الاتحاد بين المسلمين والذي يعتبر السبيل الوحيد لتحقيق الوحدة الإسلامية.

ويشارك ضيوف من دول ايران والمانيا والبانيا والاردن وجمهورية اذربيجان ورومانيا وماليزيا ومقدونيا ولبنان وكشمير والهند وجنوب افريقيا والمغرب وبلغاريا وبنغلادش في المؤتمر الذي يختتم أعماله يوم غد الاحد.

ويمثل الجمهورية الاسلامية الايرانية، بالمؤتمر، الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية آية الله الشيخ محسن الأراكي ووزير الخارجية الايراني الاسبق منوتشهر متكي وحسين شيخ الاسلام ومحمد حسن مختاري رئيس جامعة المذاهب الاسلامية.

انتهى** 2344