ايران تعلن استعدادها لمساعدة المدنيين في كشمير

وجاء في رسالة بيوندي الى رئيس منظمة الهلال الاحمر الباكستاني والصليب الاحمر الهندي "كما تعلمون ، أثارت أزمة كشمير وآخر التطورات في المنطقة قلقا كبيرا بشأن الوضع المدني هناك.

وقال، بصفتنا عضوا في المنظمة الدولية ، وعلى أساس مهمتنا ورسالتنا ، نتعهد بالتزامنا بتقديم المساعدة وتقليل المعاناة الإنسانية للمدنيين المتضررين في المنطقة.

واضاف تعلن منظمة الهلال الاحمر في الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة استعدادها التعاون من نظرائها في الهند وباكستان لتقديم المساعدات الانسانية الى المدنيين في كشمير.

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