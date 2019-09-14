آية الله اراكي: فلسطين قضية كل المسلمين في العالم

واضاف اراكي الذي كان يتحدث في مؤتمر "الوحدة الإسلامية؛ مستقبل العالم الإسلامي وفلسطين" المنعقد في انقرة بتركيا، اذا نجح العدو في تجزئة الارض الفلسطينية وتخريب المسجد الاقصى المبارك فإن العالم الاسلامي جميعا سيتعرض للخطر مؤكدا على ان هوية الشعوب الاسلامية باتت في خطر .

واكد على ضرورة بيان القضية الفلسطينية وبصوت عال وقال ان الهوية الاسلامية باتت في خطر، العدو تغلغل في صفوف المسلمين ويزرع بذور التفرقة فيه وان هدفه النهائي هو القضاء على الهوية الاسلامية .

كما اكد على ضرورة الوحدة الاسلامية و قال: ان المسلمين بوحدتهم يستطيعون اثبات وجودهم مبينا ان الظروف الحالية تحتم على المسلمين في العالم الاتحاد معتبرا اياه ضرورة شرعية و حياتية.

واشار آية الله اراكي الى ان الدول الاسلامية تمتلك الكثير من الثروات الطبيعية ومصادر طاقة كبيرة و مناطق استراتيجية ومياه و العالم الاسلامي بوحدة دوله بإمكانه ان يكون قوة كبيرة في مواجهة اعدائه .

واكد على ضرورة الوحدة الاقتصادية و العسكرية و السياسية بين البلدان الاسلامية وقال اذا حقق المسلمون الوحدة في هذه المجالات الثلاث فبإمكانهم التحول الى قوة عالمية عظمى و لتحققها يجب تنفيذ المشاريع المشتركة بينهم في هذه المجالات .

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