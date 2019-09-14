نتنياهو ولاجل بقائه سيعجل في تدمير الكيان الصهيوني

ووفقا للأمانة الدائمة للمؤتمر الدولي لحماية الانتفاضة الفلسطينية، فان "حسين أميرعبد اللهيان" أدان اليوم السبت بشدة تصريحات نتنياهو المثيرة للجدل والانتخابية والتخويفية التي أعلنها رئيس الوزراء الصهيوني الكيان غير الشرعي بشان ضم وادي الأردن وجزء مهم من الضفة الغربية الى الاراضي المحتلة، وبانها تكشف جزء من النوايا المقيتة للأمريكيين والصهاينة بتغطية ما يسمى بصفقة القرن.

ووصف عبداللهيان، رئيس الوزراء المثير للجدل للكيان الصهيوني القاتل للاطفال بأنه "هتلر صغير" للعالم، والذي يسعى ومن خلال دعم إدارة ترامب وابتسامات وأموال بعض قادة الدول النفطية، الى جر المنطقة إلى حرب شاملة، وبتصور خاطئ من نتنياهو، يحاول جر الدول الى الحرب، لكي تبقى إسرائيل آمنة وبحماية امريكا.

وصرح الأمين العام للمؤتمر الدولي لحماية الانتفاضة الفلسطينية، أنه إذا تصرف الصهاينة بشكل غير قانوني ومخالفا لجميع القوانين الدولية، فإن الشعب الفلسطيني المناضل والمقاوم سيلقن الصهاينة درسا لن ينساه.

وأكد أمير عبد اللهيان: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤيد بقوة أي عمل ضد انتهاك الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإعمال حقوقه المشروعة، بما في ذلك تحرير الأرض الفلسطينية المحتلة وتشكيل دولة فلسطينية في جميع أنحاء الأراضي التاريخية وتحرير القدس الشريف وتدعو المحافل الدولية والبرلمانات والحكومات وشعوب العالم الحرة إلى عدم الاكتفاء فقط بإصدار بيان من أجل الحفاظ على السلام والاستقرار العالميين ومنع الكيان الصهيوني الداعي للحرب.

وقال: يجب على رئيس وزراء الكيان الصهيوني والصهاينة أن يبتعدا عن أحلامهم وأن يعلموا ان المقاتلين الفلسطينيين والمنطقة ، يتحينون الفرص لتلقين العدو درسا لن ينساه متسلحين بكل قدراتهم وخبراتهم التي حصلوا عليها من حرب 33 يوما (حرب تموز) وحروب غزة وأن نتنياهو يساعد في تدمير إسرائيل عاجلاً من أجل البقاء في السلطة.

انتهى** 2344