ايران تستعد لاطلاق قمر صناعي استشعاري على بعد 36 الف كم عن الارض

واضاف "براري" في تصريح له اليوم السبت، ان الجمهورية الاسلامية وبفضل الطاقات الشبابية في البلاد، اصبحت اليوم من الدول الحائزة على دورة التكنولوجيا الفضائية الشاملة.

وقال مساعد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، ان منظمة الفضاء الايرانية وخلال العقد الاخير حققت الكثير من الانجازات في مجال الصناعات الفضائية لتحتل اليوم المركز الاول اقليميا والحادي عشر عالميا في هذا المجال.

واشار براري الى اطلاق قمرين ايرانيين خلال العام الماضي؛ مبينا ان ايران وبعد اطلاقها القمر "اميد" الى الفضاء اصبحت الدولة التاسعة عالميا من حيث امتلاك الدورة الکاملة للتکنولوجیا الفضائیة.

واضاف : لقد اصبح في حوزة الاخصائیين فی ایران الیوم تكنولوجيا منصات الاطلاق واجهزة الاطلاق والاقمار الصناعية ومراكز القيادة والسيطرة ومحطات المعلومات الفضائية.

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