١٤‏/٠٩‏/٢٠١٩ ٥:٠٣ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83475029
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رئيس منظمة الفضاء الايرانية:

ايران تستعد لاطلاق قمر صناعي استشعاري على بعد 36 الف كم عن الارض

ايران تستعد لاطلاق قمر صناعي استشعاري على بعد 36 الف كم عن الارض

طهران / 14 ايلول / سبتمبر / ارنا – اعلن رئيس منظمة الفضاء الايرانية " مرتضى براري" عن برانمج اطلاق قمر صناعي استشعاري على بعد 36 الف كيلومتر عن الارض، ضمن جدول اعمال المنظمة؛مبينا ان 3 اقمارلا جهزت لهذا الغرض.

واضاف "براري" في تصريح له اليوم السبت، ان الجمهورية الاسلامية وبفضل الطاقات الشبابية في البلاد، اصبحت اليوم من الدول الحائزة على دورة التكنولوجيا الفضائية الشاملة.

وقال مساعد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، ان منظمة الفضاء الايرانية وخلال العقد الاخير حققت الكثير من الانجازات في مجال الصناعات الفضائية لتحتل اليوم المركز الاول اقليميا والحادي عشر عالميا في هذا المجال.

واشار براري الى اطلاق قمرين ايرانيين خلال العام الماضي؛ مبينا ان ايران وبعد اطلاقها القمر "اميد" الى الفضاء اصبحت الدولة التاسعة عالميا من حيث امتلاك الدورة الکاملة للتکنولوجیا الفضائیة.

واضاف : لقد اصبح في حوزة الاخصائیين فی ایران الیوم تكنولوجيا منصات الاطلاق واجهزة الاطلاق والاقمار الصناعية ومراكز القيادة والسيطرة ومحطات المعلومات الفضائية.

انتهى**م م/ ح ع **

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