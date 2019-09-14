البنوك الايرانية نحو الانضمام الى منظومة الـ "سويفت" الروسية

ونقل المصدر نفسه عن مساعد الرئيس الروسي، ان هذا القرار ياتي في سياق اهداف البلدين (ايران وروسيا) لإزالة اثار الحظر على صعيد التبادل التجاري والتعاون المصرفي بينهما.

وبحسب هذا التقرير ايضا، ستشهد المرحلة مابعد انظمام البنوك الايرانية الى نظام الـ سويفت الروسي، التحاق شبكة "شتاب" المصرفية الوطنية الى منظومة "مير" الروسية" لتشكل خطوة ثانية في سياق الجهود الثنائية لاجتياز نتائج الحظر المالي المفروض على البلاد.

ياتي ذلك فيما كان من المقرر عدم خضوع نظام الـ "سويفت" الدولي بوصفه احد تطبيقات المراسلة المالية الاووربية، الى قرار الحظر الامريكي الاحادي.

انتهى ** ح ع