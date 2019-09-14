وزير الدفاع ينوه بقوة الصناعة الدفاعية في تحقيق الانجازات الكبرى

وفي تصريح له اليوم (السبت) على هامش توقيع اتفاق للتعاون المشترك بين وزارة الدفاع والدائرة العلمية والتكنولوجية لدى رئاسة الجمهورية، لفت العميد حاتمي الى ان الاتفاق هذا، يساعد على تعزيز استخدام طاقات الخبراء والعلماء والجامعات والشركات المعرفية في البلاد، ودعم البنية الدفاعية والاستخدام الامثل لهذه التكنولوجيا دعما للمصالح الاقتصادية في البلاد.

وتابع : ان الصناعة الدفاعية وفي ضوء منجزاتها اللافتة اليوم تحظى بقدرة تصميم المعدات والمنجزات الكبرى والمنظومات، والتي بامكانها العمل كرائد ومحرك لتجميع وتركيز الامكانيات التكنولوجية.

واضاف العميد حاتمي، انه وفقا لبنود الاتفاق فمن المتوقع تصميم منتجات بارزة في المجالات اللازمة وذات الاولوية الدفاعية كالجوية والفضائية والبيئية والمعرفية، التي تسهم في تفوق القطاع الدفاعي وتضفي توجها ونهجا واضحا للجهود التكنولوجية في ايران.

واكد بان الاتفاق من شانه توفير الارضية لتظافر الجهود في سياق توظيف الطاقات وتعميم التكنولوجيا الوطنية على المجالات الدفاعية والنهوض بمستوى الانتاج الاقتصادية على صعيد البلاد.

انتهى ** ح ع