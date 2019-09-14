باقتراح من إيران.. إعتماد اليوم العالمي لرفع الأثقال

وقدم أمين الإتحاد الإيراني لرفع الأثقال والعضو في لجنة المدربين والأبحاث التابعة للإتحاد الدولي لهذه الرياضة (IWF) "محسن بيرانوند" اقتراحه اليوم السبت للإجتماع التشاوري والبحثي لهذه اللجنة، بشأن تسمية يوم عالمي خاص برفع الأثقال.

ووافق أعضاء اللجنة بصورة مبدئية على هذا المشروع.

واقترح بيرانوند ثلاثة تواريخ للإحتفال باليوم العالمي لرفع الأثقال وهي 28 آذار/مارس (في 28 من مارس 1891 أقيمت الدورة الأولى لمنافسات رفع الأثقال للهواة)، و7 نيسان/أبريل (في 7 من أبريل 1896 شاركت رياضة رفع الأثقال ولأول مرة في تاريخها في الألعاب الأولمبية الحديثة، و10 حزيران/يونيو (تأسس في مثل هذا اليوم من العام 1905 الإتحاد العالمي لرفع الأثقال ).

إنتهى**أ م د