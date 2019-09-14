مساعد رئيس الجمهورية : ننتهج سياسة "الفعل مقابل الفعل" ازاء الاتفاق النووي

وفي تصريح لمراسل "ارنا" على هامش زيارته اليوم السبت لمحافظة اذربايجان الغربية (شمال غرب)، اشار اميري الى تعهدات الاوروبيين في اطار الاتفاق النووي؛ مؤكدا ان "برامج ايران الستراتيجية سحبت كافة الذرائع من الاطراف الاخرى، وبما يؤكد عليهم تنفيذ التزاماتهم".
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مهاباد / 14 ايلول / سبتمبر / ارنا – قال مساعد رئيس الجمهورية للشؤون البرلمانية "حسينعلي اميري" : ان حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية تنتهج سياسة "الفعل مقابل الفعل" ازاء الاتفاق النووي.
وفي تصريح لمراسل "ارنا" على هامش زيارته اليوم السبت لمحافظة اذربايجان الغربية (شمال غرب)، اشار اميري الى تعهدات الاوروبيين في اطار الاتفاق النووي؛ مؤكدا ان "برامج ايران الستراتيجية سحبت كافة الذرائع من الاطراف الاخرى، وبما يؤكد عليهم تنفيذ التزاماتهم".
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