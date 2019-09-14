مساعد رئيس الجمهورية : ننتهج سياسة "الفعل مقابل الفعل" ازاء الاتفاق النووي

طهران/ 12 أيلول/ سبتمبر/ ارنا - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر الاتهامات المتكررة ولا أساس لها ضد سيادتها الأبدية على الجزر الثلاث في الخليج الفارسي، وسياسة الاسقاط لبعض الدول العربية الفاشلة في السياسة الإقليمية، هي إثبات وبرهان على عدم قدرتها في فهم حقائق المنطقة والعالم.