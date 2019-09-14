وزير الداخلية: متطرفو الادارة الاميركية فشلوا في المضي بسياساتهم ضد ايران

وفي تصريحه خلال اجتماع لجنة الاقتصاد المقاوم في محافظة خراسان الرضوية (شمال شرق) المنعقد في مدينة مشهد مركز المحافظة، اشار رحماني فضلي الى اقالة مستشار الامن القومي الاميركي جون بولتون من قبل ترامب، وقال، ان اقالة هذا الشخص من قبل الرئيس الاميركي اثبت بان المتطرفين فشلوا في المضي بسياساتهم الى الامام ضد ايران.

واضاف، ان الجمهورية الاسلامية اليوم في وضع افضل في المجالات السياسية والامنية والخارجية مقارنة مع الستة اشهر او العام الاخير رغم وجود كل التهديدات الاميركية والمواكبة الاوروبية لها.

واكد رحماني فضلي، اننا لا ننوي الثقة باوروبا ونريد ان نتم الحجة عليهم واضاف، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ورغم كل المؤيدين والمعارضين وافقت على التفاوض الا ان الاميركيين تنصلوا بسهولة من التزاماتهم في المفاوضات التي جرت في اطار مجموعة "5+1" وقرارات مجلس الامن الدولي لذا فان الحجة قد تمت على العالم كله وثبت بان ايران دخلت المفاوضات ونفذت التزاماتها الا ان الاميركيين لم يلتزموا.

واشار الى انه بعد انخفاض صادرات البلاد من النفط اثر الحظر الجديد ، تم التوجه نحو الاعتماد على الطاقات والقدرات الداخلية للتغلب على المصاعب الحاصلة واضاف، انه لو مضت الامور على هذا المنوال فان البلاد ستحقق تنمية مستديمة وقوية وبطبيعة الحال فان هذا الامر لا يعني ان نتخلى عن سياسة ازالة التوتر في المنطقة بل سعينا على الدوام لازالة التوتر وارساء السلام والامن في المنطقة.

وفي جانب اخر من تصريحه اعتبر ان الاعداء يخططون من الان للتاثير على الانتخابات البرلمانية القادمة في البلاد والتي ستجري بعد عدة اشهر ويتصورون بانهم قادرون على التاثير واضاف، انني بصفتي وزير الداخلية ومسؤول الامن والسياسة الداخلية للبلاد اعتبر تحليل العدو هذا خاطئا، وانا على يقين بان الانتخابات القادمة ستجري بكل امن وهدوء ومنافسة نزيهة ومشاركة قصوى من قبل الشعب.

يتبع ** 2342