طائرة ايران تضمن الصعود لمرحلة المسابقات التاهيلية لاولمبياد 2020

وكما في المباراة مع سريلانكا لم تجد ايران صعوبة في التغلب على قطر وهزمتها بثلاثة اشواط متتالية كانت نتائجها كالتالي: 25-18، 25-15، 25-17 .

وكانت ايران قد فازت في مباراتها الاولى يوم امس على سريلانكا بنتيجة 3-0 ايضا وستواجه استراليا غدا الاحد لتحديد صدارة المجموعة.

وفي نهاية اليوم الثاني للبطولة تاكد تاهل 6 من اجمالي 8 منتخبات لمرحلة المسابقات التاهيلية وهي ايران واستراليا واليابان وتايوان والصين وكوريا الجنوبية، ونظرا لوجود اليابان ضمن المنتخبات الثمانية فسيتم انتخاب منتخب تاسع للمرحلة المذكورة آنفا.

وكانت نتائج المباريات الاخرى التي جرت اليوم كالتالي:

استراليا -سريلانكا 3-0

تايوان-هونغ كونغ 3-0

اليابان -تايلندا 3-0

كازاخستان -عمان 3-0

الصين -الهند 3-0

كوريا الجنوبية -الكويت 3-0

باكستان-اندونيسيا 3-2

وكانت بطولة آسيا في نسختها العشرين قد انطلقت في طهران امس الجمعة بمشاركة 16 منتخبا تم تقسيمها على 4 مجموعات وهي كالتالي:

المجموعة الاولى: ایران، استرالیا، قطر، سريلانکا

المجموعة الثانية: اليابان، هونغ كونغ، تایلندا، تايوان

المجموعة الثالثة: كازاخستان، الصين، عمان، الهند

المجموعة الرابعة: كوريا الجنوبية، اندونيسيا، باكستان، الكويت

يذكر ان المنتخبات الثمانية الاولى في البطولة ستخوض في الصين خلال الفترة (7-12 كانون الثاني/يناير 2020) منافسات التاهل الى اولمبياد طوكيو 2020 حيث يتاهل الاول فيها الى الاولمبياد.

انتهى ** 2342