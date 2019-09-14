فريق "شهر خودرو" مشهد يتصدر الدوري الايراني الممتاز

وبهذا الفوز الذي حققه "شهر خودرو" في المباراة التي جرت امس السبت في تبريز فقد ارتفع رصيده الى 9 نقاط (3 مباريات) في الصدارة.

یذكر ان فريق "شهر خودرو" مشهد كان قد احتل المركز الرابع في الدوري الايراني الممتاز للعام الماضي بعد برسبوليس وسباهان اصفهان واستقلال طهران.

وفي مباراة اخرى اقيمت السبت ايضا تعادل سباهان اصفهان مع مضيفه فولاد خوزستان سلبا في اهواز ليرتفع رصيده الى 7 نقاط في مركز الوصافة.

وكان الاسبوع الثالث قد انطلق الجمعة بالتعادل 1-1 بين "كل كهر سيرجان" وضيفه "بارس جنوبي جم".

وتستانف بقية المباريات اليوم الاحد واهمها بين "ذوب آهن اصفهان" و"تراكتور سازي تبريز" في اصفهان واخرى بين "نفط مسجد سليمان" و"استقلال طهران" في مدينة مسجد سليمان.

وتختتم مباريات المرحلة بين برسبوليس و"صنعت نفط آبادان" في طهران غدا الاثنين.

يشار الى ان برسبوليس بطل الدوري الايراني في المواسم الثلاثة الاخيرة يحتل المركز 8 موقتا برصيد 3 نقاط من فوز وخسارة فيما يحتل استقلال طهران المركز 14 موقتا برصيد نقطة واحدة من تعادل وخسارة.

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