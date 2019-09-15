ازاحة الستار عن 40 منتجاً قائماً على المعرفة في اردبيل بحلول نهاية العام

وأضاف "حبيب إبراهيم بور" في مقابلة مع وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) اليوم السبت: أن واحة العلوم والتكنولوجيا بالمحافظة تنشط في أكثر من 145 وحدة تقنية و56 من منتجاتها يتم تسويقها، وخمسة منها تصدر الى الخارج.

وأعلن إبراهيم بور، عن نشاط مركزين للتنمية التخصصية في واحة العلوم والتكنولوجيا، مضيفا أن مركز التنمية الزراعية المكون من 14وحدة تكنولوجية ومركز للتنمية في مدينة "غرمي مغان" بـ 12 وحدة تكنولوجية من بين مراكز التطوير المتخصصة في المحافظة.

وصرح رئيس واحة أردبيل للعلوم والتكنولوجيا: سيتم قريبا إطلاق مراكز في مدن خلخال و بارس آباد ومشكين شهر ومركز نمين للإبداع لدعم المبدعين وأصحاب الأفكار والخريجين والمبتكرين الشباب من خلال تقديم الدعم والخدمات الاستشارية.

وقال إن عدد الشركات القائمة على المعرفة في المحافظة ارتفع من 20 شركة إلى 27 شركة، والتي زادت بنسبة 35 ٪ على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وتعد واحات العلوم والتكنولوجيا، واحدة من أكثر الهياكل فعالية في الاقتصاد القائم على المعرفة وبيئة مواتية لإنشاء وتطوير وازدهار المؤسسات والشركات القائمة على المعرفة التي تعمل في تعاون مثمر مع بعضها البعض ومع الجامعات ومعاهد البحوث الأخرى المشاركة في الأنشطة التكنولوجية، وهدفها الرئيسي، ككيان تكنولوجي، هو زيادة الثروة في المجتمع من خلال إنشاء وتطوير المؤسسات القائمة على التكنولوجيا.

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