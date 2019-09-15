تصدير سلع بقيمة 13.9 مليون دولار عبر سوق "ساري سو" الحدودي

وواضاف كاظم زادة شملت البضائع المصدرة ادوات بناء و منتجات زراعية و صناعات بلاستيكية .
ويقع سوق " ساري سو الحدودي" في مدينة ماكو من توابع محافظة اذربايجان الغربية المحاذية لتركيا شمال غرب ايران.
كما قال مدير جمرك مدينة خوي في نفس المحافظة "محمد جاوشي" خلال الخمسة اشهر الاخيرة تم تصدير سلع بمقدار 5700 طن بقيمة 4 ملايين دولار الى خارج البلاد.
واضاف جاوشي اليوم الاحد لمراسل وكالة ارنا ان البضائع التي تم تصديرها شملت الزفت والقطن والمعدات الزراعية والبروفايل ومكائن النسيج ومحركات وكذلك عصير فواكه.
وتقع مدينة خوي بمحذاة الاراضي التركية وفيها مصلحتين للجمارك هما خوي ورازي ويلعبان دورا مهما في صادرات ايران الخارجية.
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