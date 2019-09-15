3 حكام إيرانيات في منافسات آسيا لكرة القدم

المباراة الافتتاحية لنهائيات بطولة آسيا 2019 للفتيات تحت 16 عاما المقامة في تايلاند، ستجري بين منتخبي بنغلاديش وتايلاند اليوم (الأحد) في الساعة 19 بالتوقيت المحلي في بانكوك، وستكون "مهناز ذكايي الحكم الرابع في طاقم التحكيم.
فيما ستقود "مهسا قرباني" الحكم الأول و" انسية خباز مافينجاد" الحكم الثاني، مباراة منتخبي كوريا الجنوبية والصين غدا (الاثنين) .
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طهران/ 15 أيلول/ سبتمبر/ ارنا - ستقود 3 سيدات من إيران مباريات كأس آسيا لكرة القدم للفتيات تحت سن 16 عاما .
المباراة الافتتاحية لنهائيات بطولة آسيا 2019 للفتيات تحت 16 عاما المقامة في تايلاند، ستجري بين منتخبي بنغلاديش وتايلاند اليوم (الأحد) في الساعة 19 بالتوقيت المحلي في بانكوك، وستكون "مهناز ذكايي الحكم الرابع في طاقم التحكيم.
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