الصین مستعدة للتعاون مع ايران بمجال نشر كتب الاطفال

وشرح" جن نن" اليوم الاحد في حديث لمراسل ارنا برامج التعاون مع ايران في مجال نشر كتب الاطفال وقال ان ايران لديها آثارا غنية في هذا المجال وشهد نشر كتب الاطفال فيها تطورا ملحوظا ويتمتع ببنية تحتية مناسبة.

وابدى جن نن رغبته للاستفادة من تجارب ايران القيمة في مجال نشر كتب الاطفال والناشئين مشيرا الى حضور دار "أناناس" للنشر الصيني في معرض طهران الدولي للكتاب ومشاركة عدد من دور النشر الايرانية في معرض بكين الدولي للكتاب وقال ان اقامة معارض الكتب ومثل هذه المشاركات تمهد الارضية لتعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين.

واعتبر ترجمة الكتب الايرانية الى اللغة الصينية والعكس من اهم برامج دار أناناس للنشر في المستقبل.

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