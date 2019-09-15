لاعب ايراني يفوز ببطولة بليتس المفتوحة الدولية للشطرنج

وفاز مصدق بور بالبطولة التي شارك فيها ستة الاف لاعب بعد حصوله على 9.5 نقاط من 11 مبارات خاضها وحل بعده الجورجي "تورنيكه سانيكيدزه" بحصوله على 9 نقاط وفي المركز الثالث الايراني "برديا دانش بور" بحصوله على 9 نقاط.
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همدان / 15 ايلول / سبتمبر / ارنا – فاز اللاعب الايراني "مسعود مصدق بور" ببطولة بليتس المفتوحة الدولية للشطرنج المقامة في مدينة همدان (شمال غرب ايران).
وفاز مصدق بور بالبطولة التي شارك فيها ستة الاف لاعب بعد حصوله على 9.5 نقاط من 11 مبارات خاضها وحل بعده الجورجي "تورنيكه سانيكيدزه" بحصوله على 9 نقاط وفي المركز الثالث الايراني "برديا دانش بور" بحصوله على 9 نقاط.
انتهى**م م**1049
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