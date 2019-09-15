١٥‏/٠٩‏/٢٠١٩ ٢:٠٢ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83476168
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16 دولة تشارك في الملتقى الدولي لطريق الحرير

16 دولة تشارك في الملتقى الدولي لطريق الحرير

همدان/ 15 أيلول/ سبتمبر/ ارنا – قال مساعد محافظ همدان (غرب ايران) لتنسيق الشؤون المدنية، إن همدان ستستضيف الملتقى الدولي لطريق الحرير الذي يقام من 23 الى 29 سبتمبر الجاري بمشاركة 16 دولة.

واضاف محمود رضا عراقي في مؤتمر صحفي اليوم الأحد حول الملتقى: ان تعريف المعالم التاريخية للمحافظة وتسليط الضوء عليها من محاور استضافة الملتقى الدولي لطريق الحرير .
وتابع : هدفنا الأكثر أهمية في عقد هذا الملتقى، هو تقديم همدان خاصة في مجال التراث الثقافي والسياحي الى العالم وذلك لتوفير الظروف للتسجيل العالمي للآثار التاريخية لهذه المدينة.
وقال عراقي إنه يجب على المسؤولين التنفيذيين في مدينة همدان، الاستفادة القصوى من هذا الاستضافة، خاصة وأن اجتماعات الخبراء ستعقد بحضور أعضاء اليونسكو وطريق الحرير في اطار الملتقى.
وأشار، الى ان بعض ضيوف الملتقى هم أعضاء في لجنة التسجيل العالمي، والتي ينبغي استخدام هذه الفرصة لتقديم أفضل للآثار التاريخية لمدينة همدان.
وصرح عراقي: في هذه الاجتماعات، يجب أن يكون أعضاء لجنة التسجيل العالمية على دراية بآثار مدينة همدان والسياحة وليس فقط تسجيل الصور والزيارات القصيرة فقط.
واضاف : من المهم للغاية أن يتم رفع اسم همدان على الساحة الدولية، وخاصة أن رئيس اليونسكو يتوقع أن يحضر الملتقى.

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