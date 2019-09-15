١٥‏/٠٩‏/٢٠١٩ ٣:٤٢ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83476315
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الفيلم الايراني "كلينر" يتأهل إلى المرحلة النهائية لمهرجان هايلند بارك الامريكي

الفيلم الايراني "كلينر" يتأهل إلى المرحلة النهائية لمهرجان هايلند بارك الامريكي

طهران / 15 ايلول / سبتمبر / ارنا – تأهل الفيلم الايراني القصير " كلينر" للمخرج " محمد رضا ميقاتي " الى المرحلة النهائية لمهرجان هايلند بارك للافلام المستقلة بدورته الستين الذي سيقام في لوس انجلس الامريكية .

ویقام المهرجان خلال الفترة  3 الى 5 اكتوبر القادم في مدينة لوس انجلس الامريكية و تتنافس الافلام فيه في قسمين الافلام الروائية الطويلة و الافلام الروائية القصيرة.

انتهى**م م**

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