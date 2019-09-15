الوضع الاقتصادي في البلاد آخذ في التحسن

واضاف حجة الإسلام مجتبى ذو النوري اليوم الأحد في اجتماع للمجلس الإداري لمحافظة قم: أن الأوضاع الاقتصادية في البلاد قد بدأت تتحسن في ظل ممانعة الشعب الإيراني في مواجهة الضغوط والحظر المفروض من قبل الأعداء.

وفي جزء آخر من خطابه حول موضوع المفاوضات مع الأوروبيين، أضاف، ان الأوروبيين بدءوا بالقبول في استثمار 15 مليار دولار في اينستكس، وبالنظر إلى أنه لم يتم توفير الارضية لبيع النفط، فسوف يقومون بإيداع هذا المبلغ وعلى ثلاث مراحل كل مرحلة 5 مليارات دولار، كأنهم قاموا بشراء مسبق للنفط .

وأضاف أنه بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي، واصلت إيران التفاوض مع الأوروبيين، مضيفا أن الأوروبيين لديهم حوالي الف مليار دولار من التجارة مع الولايات المتحدة، في حين أن تجارتهم مع إيران تبلغ 20 مليار دولار ، هم يريدون الاحتفاظ بالاتفاق النووي لكنهم لا يريدون دفع ثمن هذا الاحتفاظ .

وأشار إلى أن الأوروبيين يلعبون دور الشرطة الجيدة والسيئة، وتابع قائلا: إن الدول الأوروبية تقول للولايات المتحدة أن أي أزمة تثار في المنطقة ناجمة عن انهيار الاتفاق النووي، ستجعلنا نعاني من مشاكل، وكذلك مسألة الهجرة الواسعة النطاق إلى أوروبا، جراء تأثير انعدام الأمن في المنطقة تقلقهم أيضا، لذا يحاول الأوروبيون الحفاظ على الاتفاق النووي دون دفع ثمن.

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