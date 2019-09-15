سيدة ايرانية تحصد فضية سباقات التجديف الاولمبية التجريبية للمعاقين

وبدأت سباقات قوارب التجديف التجريبية الاولمبية للمعاقين اليوم الاحد في طوكيو، حيث تمكنت المتسابقة الايرانية "شهلا بهروزي راد" من الفوز بالفضية في فئة الـ 3KL وتحل ثانية، فيما فازت منافستها البريطانية بالمركز الاول لهذه المنافسات.

علما ان اللاعبة الايرانية "بهروزي راد" كانت قد حسمت مشاركتها في الالعاب الاولمبية للمعاقين 2020 التي ستقام في طوكيو، بعد فوزها بالميدالية البرونزية خلال بطولة العالم لسباقات القوارب في هنغاريا.

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