السفير الصيني في طهران يعزّي بوفاة عسكر اولادي

واكد "هوا" في برقية بعثها بالمناسبة، ان الفقيد "عسكراولادي كان لفترة طويلة صديقا مميّزا للصين واسهم بشكل كبير (في توطيد العلاقات) بين الجانبين".

واعرب السفير الصيني لدى ايران عن مواساته وتضامنه مع اسرة رئيس غرفة التجارة المشتركة الايرانية الصينية الفقيد اسد الله عسكراولادي.

يذكر ان عضو غرفة التجارة والصناعة والمناجم الايرانية، رئيس غرفة التجارة الايرانية – الصينية اسد الله عسكر اولادي، وافته المنية بعد تعرضه الى وكعة صحية، يوم الجمعة 13 ايلول / سبتمبر، واقيمت مراسم تشيع هذا الفقيد اليوم الاحد في طهران.

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