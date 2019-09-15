ايران واندونيسيا تحددان 14 حقلا جديدا للتعاون في مجال الصحة

واضاف اسدي لاري في تصريح له اليوم الاحد، ان مساعد وزيرة الصحة الاندونيسي واعضاء الوفد المرافق له عقدوا امس السبت اجتماعا هاما مع نظرائهم الايرانيين في مقر مؤسسة الغذاء والادوية الايرانية، حيث تمخض الاجتماع عن وثيقة ومحضر ينصان على انطلاق تعاون واسع النطاق بين البلدين في شتي المجالات بما فيها القوانين الخاصة بالأدوية وتسجيلها، والادوات الطبية وكذلك تقديم المساعدة لشركات البلدين من اجل تعزيز التصدير والاستيراد.

وتابع، ان الوثيقة الثانية والمحضر اللذان تم التوقيع عليهما في إجتماع مساء امس السبت بين وزير الصحة الايراني ونظيرته الاندونيسية تنصان على الاجراءات التي يتوجب متابعتها في اطار مذكرة التفاهم وخطة العمل اللتان ابرمتهما ايران واندونيسيا سابقا.

واشار اسدي لاري الى تحديد 14 حقلا جديدا للتعاون بين البلدين في مجال الصحة متوقعا بان يشهد البلدان إنطلاقة جديدة في تنميه العلاقات الثنائية عقب التوقيع على هذين الوثيقتين.

انتهى**2018/أ م د