روحانى الى انقرة لحضور القمة الثلاثية مع نظيريه الروسي والتركي

ويقوم الرئيس روحاني على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى بزيارة انقرة تلبية لدعوة الرئيس التركي "رجب طيب اردوغان" لحضور القمة الثلاثية الخامسة بين رؤساء ايران وروسيا وتركيا، بصفتها الدول الراعية لمفاوضات استانا حول التسوية في سوريا.

وسيبحث قادة الدول الثلاث (ايران وروسيا وتركيا) خلال القمة التي ستعقد في 16 ايلول / سبتمبر الحالي، تطوير التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والعلاقات الاقليمية.

كما يعقد الرئيس روحاني على هامش قمة انقرة، لقاءات منفصلة مع كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب اردوغان؛ باحثا معهم في اهم القضايا الثنائية وذات الاهتمام المشترك.

علما، ان الوفد السياسي والاقتصادي رفيع المستوى الذي يرافق رئيس الجمهورية في زيارته لانقرة، يضم كلّا من وزير الخارجية والدفاع والجهاد الزراعي، وايضا رئيس البنك المركزي في ايران.

انتهى ** ح ع